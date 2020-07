Nove gol in undici partite di campionato, quasi tutti decisivi. Come riporta Tuttosport, i gol di Ante Rebic hanno portato in dote al Milan 6 vittorie (contro Udinese, Brescia, Torino, Lecce, Roma e Lazio) e 1 pareggio (con la Fiorentin). Solo in un’occasione, nel derby con l’Inter, la rete del croato non ha prodotto punti per i rossoneri.