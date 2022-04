MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Anche ieri era un giorno di riposo per il Milan, ma diversi giocatori si sono presentati comunque a Milanello: come riporta La Gazzetta dello Sport, è il caso per esempio di Ante Rebic e Junior Messias che hanno lavorato nel Centro sportivo rossonero nonostante il giorno di "vacanza" concesso da Pioli.