MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ante Rebic è importante per il Milan e lo sta dimostrando nei pochi minuti giocati in questa stagione: 3 gol e 2 assist nelle sue presenze scaglionate in quest'anno. Nell'ultima partita contro il Verona, in cui ha giocato tutto il secondo tempo, oltre all'assist per il gol partita di Tonali, il croato si è dimostrato molto caldo con ben 4 tiri tentati.