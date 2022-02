Milan, Rebic out per il derby: quest'anno sarà l'undicesima gara di Serie A senza il croato a disposizione

Come ammesso da mister Pioli nella conferenza stampa odierna, Ante Rebic non sarà a disposizione per il derby di domani pomeriggio: "Purtroppo alla fine della settimana scorsa ha avuto un trauma alla caviglia e non è ancora guarito. Speriamo di recuperarlo presto perché è un calciatore importante".

Il croato si è dimostrato un'ottima alternativa per le scelte offensive di mister Pioli, sia sulla fascia sinistra e sia da punta centrale. Purtroppo però il numero 12 rossonero quest'anno ha saltato parecchi impegni di Serie A a causa di vari problemi fisici: su 24 giornate di campionato, contando anche il derby di domani, Rebic ne ha saltate per infortunio undici: sette per il problema al flessore della coscia, le restanti per problemi alla caviglia.