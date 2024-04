Milan, record imbarazzante: sesto derby consecutivo perso. Non era mai successo ai rossoneri

Un brutto record negativo per il Milan: non solo lo smacco di vedere i rivali di sempre vincere lo scudetto della seconda stella in casa propria ma anche quello di perdere il sesto derby consecutivo. Il 2-1 di questa sera è l'ultimo di una lunga serie iniziata nella Supercoppa Italiana del gennaio 2023 e continuato con due derby in campionato e altri due in Champions League. Una striscia di sei sconfitte consecutive contro l'Inter che il Milan non aveva mai sperimentato: si era arrivati al massimo a cinque sconfitte consecutive.

Due volte l'Inter aveva perso sei derby consecutivi: una volta tra il 1911 e il 1913, l'altra tra il 1946 e il 1948. Con un'altra sconfitta, dunque, i rossoneri scriverebbero un record negativo assoluto nella storia della stracittadina della Madonnina.

MILAN-INTER 1-2

Marcatori: 18’ Acerbi, 49’ Thuram, 80’ Tomori.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Adli (dal 69’ Chukwueze), Reijnders (dal 52’ Giroud); Musah (dal 77’ Okafor), Loftus-Cheek (dal 69’ Bennacer), Pulisic; Leão. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Florenzi, Terracciano, Jović. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 88’ de Vrij); Darmian (dal 84’ Dumfries), Barella (dal 77’ Frattesi), Çalhanoğlu (dal 84’ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (dal 77’ Carlos Augusto); Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Buchanan, Cuadrado, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Inzaghi.

Arbitro: Colombo di Como.

Ammoniti: 22’ Barella, 32’ Lautaro, 36’ Theo, 88’ Inzaghi, 90’ Gabbia, 90’+2 Tomori.

Espulsi: 90’+4 Theo Hernandez, 90’+4 Dumfries, 90’+7.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.