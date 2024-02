Milan-Rennes, le statistiche pre partita della sfida europea

Torna l'Europa, purtroppo non quella che conta di più. Dopo l'eliminazione dal girone di Champions League, che ha visto il Borussia Dortmund e il Paris Saint Germain qualificarsi, il Milan cambia competizione grazie alla vittoria ottenuta al St. James' Park di Newcastle, ed accede all'Europa League. Provenendo dalla Champions, i rossoneri hanno un turno da giocare che le otto squadre vincitrici dei gironi di Europa League possono risparmiarsi: infatti l'Atalanta è già ammessa al turno successivo, mentre la Roma, arrivata seconda nel proprio girone, è impegnata contro gli olandesi del Feyenoord. Avversario francese per i ragazzi di Stefano Pioli: si tratta del Rennes di Julien Stephan, settimo in Ligue 1 con 31 punti, frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. L'andamento non inganni, perché 5 delle 8 vittorie ottenute dai transalpini sono arrivate proprio nelle ultime 5 giornate, permettendo di risalire di ben sei posizioni in classifica. Momento positivo dunque per gli avversari del Milan, che per la partita di andata arrivano a San Siro, per una sfida inedita tra le due squadre.

Si giocherà il 15 febbraio, sarà la 22ma volta nella storia rossonera. Finora 14 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale al 2018, ed era proprio un match di Europa League: ai sedicesimi di finale, gara di andata, il Milan andava a vincere per 3-0 in casa del Ludogorets, squadra bulgara, con gol di Cutrone, Rodriguez su rigore e Borini. Nel 2015 il pareggio interno contro l'Empoli: al gol di Destro rispose Maccarone nella ripresa. Degno di menzione nel 2012 il roboante 4-0 con cui il Milan ha regolato l'Arsenal negli ottavi di Champions: vantaggio di Boateng, poi doppietta di Robinho e sigillo finale di Ibrahimovic su rigore. L'anno prima, nel 2011, troviamo l'ultima sconfitta rossonera in questa data, sempre in Champions, agli ottavi: un gol di Peter Crouch al minuto 80 permise al Tottenham di espugnare San Siro.

Come detto, il Rennes è un nuovo avversario nella storia del Milan: non ci sono precedenti tra le due squadre. Contro una compagine francese, invece, questa sarà la partita n.51, con 27 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte. A San Siro sarà la sfida n.25 con una squadra francese, finora 17 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo precedente a San Siro è la vittoria dello scorso 7 novembre per 2-1 contro il Paris Saint Germain: al gol iniziale di Skriniar rispose Leao con una rovesciata da pochi passi e Giroud nella ripresa con un colpo di testa vincente.

Prima di questa partita, un precedente molto negativo, in Europa League, contro il Lille, finì 3-0 per i francesi con una tripletta di Yazici.

In porta per i transalpini c'era Mike Maignan. Anche l'altra sconfitta è sempre contro il Lille, nel dicembre 2006, per 2-0.

Nel 2010 il Milan sconfisse l'Auxerre per 2-0 con una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Nel 1996 l'ultima vittoria in Coppa Uefa, ai danni del Bordeaux in cui giocavano Zinedine Zidane e Cristophe Dugarry; finì 2-0 con gol di Eranio e di Roberto Baggio.

In generale, il Rennes sarà la sedicesima squadra francese ad incontrare il Milan. Quella con più precedenti è lo Strasburgo, con sette sfide, seguita dal PSG con 6 e dalla coppia Lille/Olympique Marsiglia con 5.

Arbitrerà il montenegrino Dabanovic, sarà la prima volta per lui alla direzione di una gara con il Milan. Non ci sono precedenti in generale con arbitri montenegrini, sarà una prima assoluta.

Per Pioli sarà la quinta sfida con una squadra francese, la terza a San Siro: gli avversari finora sono stati il Lille in Europa League, e il Paris Saint Germain in Champions.