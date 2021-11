Milan, riecco Brahim Diaz: non gioca dal 3 ottobre contro l'Atalanta

Nel match di stasera contro il Porto, Stefano Pioli potrà contare finalmente su Brahim Diaz che non gioca una partita ufficiale dal 3 ottobre contro l'Atalanta: durante la sosta di ottobre per le nazionali, il giovane spagnolo è risultato positivo al Covid e così è stato costretto a saltare diverse partite. Domenica a Roma è rimasto in panchina per 90', mentre stasera ritroverà una maglia da titolare da trequartista alle spalle di Giroud.