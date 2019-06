Milan, riparte la ricerca del ds dopo il no di Tare

Il no di Igli Tare non ha spiazzato completamente il Milan. I rossoneri sapevano che portare il direttore sportivo della Lazio in rossonero era davvero complicato, ma ci hanno provato ugualmente. Paolo Maldini aveva individuato nel dirigente albanese la figura giusta per aiutarlo nella costruzione della squadra, invece Tare ha deciso di non scindere il legame con Claudio Lotito, e lavorerà ancora a Roma. Così il Milan deve ricominciare la ricerca del ds e deve farlo in tempi stretti perché tra meno di un mese parte la nuova stagione sportiva e c’è ancora tanto lavoro da fare. Caro Osti della Samp, Giovanni Sartori dell’Atalanta, Frederic Massara ex Roma, e Riccardo Bigon del Bologna sono i profili maggiormente monitorati, ma non vanno sottovalutate le piste straniere. Oltre al ds c’è da chiudere anche la trattativa con Boban, dove il presidente della Fifa Gianni Infantino non vorrebbe lasciarlo. In questo caso dovrebbe prevalere la volontà dell’ex numero dieci rossonero. Il suo ritorno al Milan sarebbe un segnale importante per tutto il progetto Elliott.

Per quanto riguarda l’allenatore, in queste ore dovrebbe arrivare la rescissione contrattuale tra Marco Giampaolo e la Samp, in modo da accelerare con il Milan. La chiamata di Paolo Maldini ha sancito un patto tra l’allenatore abruzzese e il direttore tecnico del club (la cui ufficialità è attesa a giorni), così per lui è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo. Il Milan però deve lavorare ancora al mercato in uscita e il nome di Suso è quello maggiormente indiziato come giocatore da sacrificare sul mercato. L’Atletico Madrid ha fatto dei sondaggi e potrebbe puntare sulla clausola da 40 mln che Suso ha nel contratto per acquistarlo dal Milan.