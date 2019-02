Milan, Rodriguez il giocatore di movimento con più minuti: superato Suso

Sabato sera, portando a termine la partita contro l'Atalanta, Ricardo Rodriguez è diventato il giocatore di movimento del Milan con il maggior numero di minuti giocati in questa stagione. Lo scrive stamane Tuttosport, che si sofferma sull'esterno svizzero, uno dei punti fermi della squadra di Gattuso. Il terzino, che il quotidiano torinese chiama “stacanovista”, è rimasto in campo, fino a oggi, per 2170 minuti, 18 in più rispetto a Suso. E con lo spagnolo fuori per squalifica, Rodriguez, domani contro l'Empoli, potrà allungare ulteriormente.