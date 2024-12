Milan-Roma 1-1, le immagini più belle della sfida di San Siro

vedi letture

Fischia San Siro dopo una partita in cui i tifosi hanno alternato il sostegno alla squadra alla contestazione alla proprietà. Finisce 1-1 contro la Roma, il Milan rianima i giallorossi che avevano perso le ultime 4 trasferte di campionato. A Reijnders risponde Dybala, succede tutto nel primo tempo. Rossoneri che soffrono, con Dovbyk che trova il palo e nel finale di gara hanno un paio di grosse occasioni. Diavolo che però ha da recriminare per un rigore non assegnato per fallo di Pisilli su Reijnders, un'azione che ha mandato su tutte le furie Paulo Fonseca che già ammonito è stato espulso. Milan bello a tratti, che per buona parte della ripresa avrebbe potuto e dovuto segnare il 2-1 ma che evidenzia i soliti problemi con gli attaccanti: Morata non ha il killer instinct e nemmeno il subentrato Abraham.

Come se non bastasse arriva un altro infortunio: per problemi muscolari deve dare forfait Chukwueze, uno dei migliori in campo fino allo stop. La buona notizia è il ritorno in campo di Ismael Bennacer dopo quattro mesi e mezzo. Finisce il 2024 del Milan con la squadra che si trova all'ottavo posto in classifica e non approfitta dei pareggi di Lazio, Fiorentina e Juventus. Anzi, potrebbe perdere ulteriore terreno nei confronti del Bologna, impegnato domani. Si chiude qui l'era Fonseca? Di seguito le immagini più belle della partita: