Il bilancio della Roma con l'arbitro Piero Giacomelli è estremamente positivo: i giallorossi, infatti, hanno ottenuto 9 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte in 13 precedenti in Serie A. Le strade della squadra di Paulo Fonseca e dell’arbitro di Trieste si sono incrociate l’ultima volta all'Olimpico in Roma-Lecce del 23 febbraio (partita terminata 4-0, ndr).