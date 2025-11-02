Milan-Roma, l'anno scorso finì 1-1: l'esonero di Fonseca e lo scandalo del rigore non concesso su Reijnders

di Manuel Del Vecchio

Si avvicina Milan-Roma, con entrambe le squadre che non vogliono perdere il treno della vetta della classifica, attualmente occupata dal Napoli. In attesa di capire come andrà la sfida tra le squadre di Allegri e Gasperini la mente torna al match dello scorso anno a fine dicembre: un 1-1 che è costato l'esonero a Paulo Fonseca, poi sostituito da Conceiçao.

La partita, oltre che per l'interruzione del rapporto lavorativo con il tecnico portoghese, è fresca nella mente di tutti i tifosi per l'assurda decisione di arbitro (Fabbri) e VAR (Meraviglia) di non concere un calcio di rigore incredibilmente netto per una scivolata in ritardo di Pisilli su Reijnders in area di rigore. Un episodio che ha avuto veramente dell'assurdo, soprattutto contando che non fu analizzato da Rocchi in Open VAR. 

Fonseca, in una delle ultime sue dichiarazioni da allenatore del Milan, disse: "Guardate voi, io non voglio dire molto. Per me è molto chiaro. Non voglio dire di più. Dovete analizzare quello che succede col Milan e quello che succede nelle altre partite”.