Milan-Roma, la sfida dei ricavi: rossoneri avanti per più di 100 milioni totali

Mancano sempre meno ore a Milan-Roma, la sfida d'andata dei quarti di finale di Europa League. È il secondo derby italiano ai quarti in due anni per i rossoneri, che l'anno scorso in Champions affrontarono il Napoli e addirittura in semifinale l'Inter. Tra il Milan e i giallorossi è anche guerra di ricavi: Calcio & Finanza li ha delineati basandosi sui dati di bilancio della scorsa stagione.

Dallo studio emerge che è il Milan ad avere i ricavi più alti per quanto riguarda match day (72,3 milioni contro 49,2), commerciali (127,2 a 48,5) e diritti tv (174,9 contro 109,3). La Roma recupera nella gestione calciatori (56,1 a 6,5) ma nel complesso è il Milan ad avere ricavi maggiori, con 404 milioni totali contro 277.