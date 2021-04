Alessio Romagnoli sta meglio, ma per il suo ritorno in campo servirà ancora qualche giorno. Il capitano milanista non sarà quindi a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di sabato in casa del Parma, dove al centro della difesa verrà quindi confermata ancora la coppia Kjaer-Tomori. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.