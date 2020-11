Milan, Romagnoli ingenuo sul rigore: dopo il lungo infortunio muscolare non è ancora tornato sui suoi livelli

La decisione dell'arbitro Frankowski è stata sicuramente discutibile, ma Alessio Romagnoli, in occasione del rigore concesso al Lille ieri sera, è stato piuttosto ingenuo: si tratta del secondo penalty "regalato" dal capitano rossonero dopo quello evitabilissimo contro l'Udinese. Il difensore rossonero, dopo essere stato fuori a lungo per un problema muscolare, non è ancora tornato ai suoi livelli. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera.