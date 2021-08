Milan, Saelemaekers giocatore chiave per Pioli: sarà titolare con la Samp

Il Milan ha rafforzato il binario di destra con l'acquisto di Florenzi, ma Saelemaekers resta un giocatore chiave per Stefano Pioli, che in un anno e mezzo di lavoro gli ha permesso di crescere tanto tatticamente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il belga è destinato a un posto da titolare anche a Marassi, ma con il passare delle settimane Florenzi potrà trovare una sua dimensione.