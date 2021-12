Milan-Salernitana: precedenti e statistiche del match tra rossoneri e granata

Due squadre allo specchio.

Perché il Milan ha vinto 11 partite, mentre la Salernitana per 11 volte è andata KO. Non solo. I rossoneri al Meazza contano 16 punti frutto di 5 successi, 1 pareggio, 1 sconfitta, al contrario i granata fuori dall’Arechi hanno raccolto soltanto 4 punti per via di 1 affermazione, 1 match chiuso in parità, 5 stop.

Quello di domani sarà il terzo precedente in Serie A con i meneghini nel ruolo di padroni di casa.

Nel 1947-1948, alla 17esima giornata, terminò con un 2-0: Carapellese al 49’ e Degano all’82’.

Mezzo secolo più tardi, 1998-1999, 19esimo turno, ecco un 3-2: Bierhoff al 3’, Giampaolo al 7’, Del Grosso al 14’, Weah al 25’, Bierhoff al 60’

C’è quindi un dato che accomuna questi due incroci. In entrambe le sfide il primo tempo era finito in parità. Senza reti a metà anni Quaranta, sul 2-2 a fine Novecento.

E come vanno i due club in questo torneo dopo i primi quarantacinque minuti di gioco?

Il Diavolo avrebbe 27 punti, quindi 8 in meno di quelli nella classifica in corso di validità, con 8 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte. La Bersagliera sarebbe a 10, pertanto 2 in più, con 1 successo, 7 segni X, 7 battute d’arresto.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

2 incontri disputati

2 vittorie Milan

0 pareggi

0 vittorie Salernitana

5 gol fatti Milan

2 gol fatti Salernitana