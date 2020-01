Milan-Sampdoria 0-0: il 2020 ricomincia tra i fischi

Ennesimo passo falso, ennesima partita senza gol. Il Milan non sa più vincere. Dopo un primo tempo deludente, i rossoneri si ripresentano in campo con un piglio diverso, ma è la Sampdoria ad avere le occasioni migliori con Gabbiadini (Donnarumma salva almeno in un paio d'occasioni). L'ingresso di Ibrahimovic e Leao dà una scossa ai padroni di casa, ma il gioco di fatto non c'è, così come la continuità di manovra. Il giovane portoghese si divora una chance clamorosa, Ibra ci prova ma non riesce a incidere, Suso continua a sbagliare palloni su palloni. Il 2020 inizia così com'era finito il 2019, ovvero tra i fischi del popolo milanista.