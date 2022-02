Milan-Sampdoria, la probabile formazione rossonera a due giorni dal match

Sarà una sfida cruciale quella tra due giorni circa contro la Sampdoria e Pioli schiererà la migliore formazione possibile, considerando la squalifica di Theo Hernandez e l'assenza per infortunio di Ibrahimovic.

In porta Maignan. Difesa con Florenzi a destra e Calabria adattato a sinistra, al centro rientra Tomori (in ballottaggio con Kalulu) a far coppia con Romagnoli. A centrocampo Tonali è certo del posto, al suo fianco Kessie è in vantaggio su Bennacer. Davanti sempre Giroud, supportato da Saelemaekers a destra in vantaggio su Messias, Diaz al centro e Leao a sinistra.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud