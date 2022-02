Milan-Sampdoria, ultimi biglietti disponibili: si va verso il sold-out

Procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per Milan-Sampdoria, match in programma domenica alle 12.30: come riferisce il profilo Twitter del club di via Aldo Rossi, sono ancora disponibili pochi tagliandi per la sfida contro i blucerchiati. Si va dunque verso il sold-out.

#MilanSampdoria is 𝗮𝗹𝗺𝗼𝘀𝘁 sold-out: get your ticket now! ️



Ultimi biglietti disponibili per la gara di domenica con la Samp: comprali ora

#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) February 10, 2022