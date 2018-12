Al termine del girone d'andata, il Milan ha conquistato 31 punti ed è quinto ad un punto dalla Lazio, che lo precede in classifica. I rossoneri, in casa, viaggiano ad un ritmo Champions con 20 punti conquistati su 10 partite. E' fuori casa, però, che il Diavolo non rende come tra le mura amiche: solamente 11 punti conquistati in 9 gare.