Milan, sarà il Tottenham l'avversario degli ottavi di Champions: i precedenti

Sarà il Tottenham l'avversario agli ottavi di Champions League per il Milan. In passato i rossoneri hanno giocato soltanto quattro volte contro gli Spurs, subendo due sconfitte e ottenendo due pareggi. Il Milan ha affrontato il Tottenham in Coppa Uefa nella stagione 1971/1972 così come agli ottavi di Champions League nell'annata 2010/2011.