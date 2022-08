Milan, sarà l'ottava volta che i rossoneri giocheranno il 27 agosto. Il bilancio

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il prossimo sabato 27 agosto il Milan giocherà contro il Bologna nel match valevole per la terza giornata di campionato: ore 20.45, stadio di San Siro. Sarà l'ottava volta nella storia che i rossoneri disputeranno una partita in tale data e il bilancio, per ora, è di sei vittorie e una sconfitta. L'ultimo precedente fu un Milan-Cagliari della stagione 2017-2018 in cui i rossoneri allora allenati da Montella vinsero 2-1 grazie ai gol di Cutrone e Suso. L'unica sconfitta invece risale alla stagione 16-17 in cui il Milan venne sconfitto 4-2 sul campo del Napoli. In gol per il Milan Bonaventura e Calabria.