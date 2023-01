MilanNews.it

Il bilancio da allenatori in Serie A tra Stefano Pioli e Alessio Dionisi è in perfetto equilibrio con un successo per parte e un pareggio. Stefano Pioli ha vinto sette delle 16 sfide di Serie A da allenatore contro il Sassuolo: completano il conteggio tre pareggi e sei sconfitte per l'attuale tecnico rossonero.