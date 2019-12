Milan-Sassuolo, tante sorprese e tante leggende per i 120 anni del Milan

MILANO, 6 dicembre 2019 - L’appuntamento con la Storia, la grande Storia del Milan è fissato per domenica 15 dicembre alle ore 15, quando a San Siro è in programma la sfida contro il Sassuolo. Non sarà una partita qualunque, sarà la partita della Festa per onorare un compleanno storico: i 120 anni del glorioso AC Milan.

Emozioni e sorprese

La Storia sarà protagonista a San Siro attraverso i volti di indimenticabili campioni. Un mix di emozioni forti, tra passato e presente, con una sfilata di Glorie di tutte le epoche: dalle stelle di anni da poco passati, ai protagonisti di stagioni straordinarie. Sarà una passerella per cuori rossoneri forti, con sorprese che verranno svelate nel corso del pomeriggio.

Una parata di stelle

Si rivedranno alla Scala del Calcio gli allenatori che hanno inciso i loro nomi nell’Olimpo rossonero come Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Massimiliano Allegri, guida del tricolore del 2011; i capitani di mille battaglie Gianni Rivera, Franco Baresi e Paolo Maldini e molti eroi delle magiche notti europee che hanno contribuito a rendere il Milan una leggenda del calcio mondiale: da Dejan Savićević a Zvonimir Boban, fino ai grandi bomber delle finali di Champions League come Josè Altafini, Daniele Massaro e Filippo Inzaghi, passando per Mauro Tassotti, Nelson Dida, Jean-Pierre Papin, Alberico Evani, Roberto Donadoni, Alessandro Costacurta, Massimo Ambrosini, Demetrio Albertini, Maurizio Ganz e tantissimi altri.

Tutti a San Siro con una sciarpa da collezione

Non sarà solo un tuffo nel passato, ci sarà anche il nostro Milan e i suoi fantastici tifosi che assistendo a questa gara riceveranno un regalo speciale: ciascun rossonero che accederà allo stadio verrà omaggiato con una sciarpa celebrativa, un pezzo unico e non in vendita, un ricordo di questa indimenticabile giornata, da conservare gelosamente. I biglietti per Milan-Sassuolo sono disponibili online sul sito https://singletickets.acmilan.com/, sull’APP Ufficiale AC Milan, presso la biglietteria di Casa Milan, in qualsiasi filiale BPM, in tutti i punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio che saranno aperte solo nel giorno della partita.