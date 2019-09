Milan, scende il costo della rosa ma resta il nodo ricavi

‘Calcio e Finanza‘ ha analizzato l’impatto delle operazioni in entrata e in uscita del 2019 del Milan. Secondo le stime, nella stagions 2018-2019, il costo della rosa compresi stipendi lordi, quota annua degli ammortamenti dei cartellini, costo dei giocatori in prestito complessivi del Milan era pari a 205 milioni di euro. Nella sessione estiva di calciomercato appena conclusa il Milan ha investito un totale di 80 milioni di euro per completare l’acquisizione di cinque nuovi calciatori a titolo definitivo: Hernandez, Krunic, Bennacer, Leão e Leo Duarte. In seguito alle operazioni in entrata e in uscita condotte dal Milan, il costo allargato della rosa del Milan per la stagione 2019-2020 dovrebbe aggirarsi attorno ai 178,9 milioni di euro, con una diminuzione significativa di circa 26 milioni (il 13% in meno) rispetto al costo della rosa della stagione 2018-2019.