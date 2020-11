Il Milan, grazie al successo di Udine, è arrivato a 16 lunghezze in classifica. Lo scorso anno, dopo sei giornate, la formazione allenata da Giampaolo aveva soltanto sei punti, dieci in meno rispetto ad ora. Per riuscire a raggiungere una lunghezza simile il Diavolo ha dovuto attendere la quattordicesima giornata, quando vincendo a Parma ha trovato 17 punti.