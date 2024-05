Milan sempre più pronto per la seconda squadra. Ecco cosa ne pensa Ignazio Abate

vedi letture

Ignazio Abate, ormai ex allenatore del Milan Primavera, è intervenuto a margine del Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW: "Questo premio mi inorgoglisce, lo condivido assolutamente con tutto il settore giovanile del Milan, con il mio staff e naturalmente con i ragazzi".

Come mai facciamo così fatica con la Nazionale se i giocatori a livello giovanile ci sono?

"Bisogna anche avere il coraggio di farli giocare e farli sbagliare. Qui se ne ha poco probabilmente, ci sono anche tante pressioni in più rispetto all'estero. Ogni percorso di ogni ragazzo è diverso, le nazionali giovanili arrivano tutte in fondo. Non ne faccio una questione di talento, bisogna aspettarli. Noi, come la Juventus, abbiamo fatto una Primavera molto sotto età. L'obiettivo principale non deve essere solo il risultato, che deve rimanere un mezzo, non un fine. Devono giocare, sbagliare e solo così possono bruciare le tappe".

L'idea di una seconda squadra quindi le piace?

"Credo che ormai i top club, soprattutto le migliori di Italia, abbiano tracciato la strada. Un passaggio intermedio può fare bene ai ragazzi, il gap tra la Primavera e il calcio dei grandi è tanto, si sta andando in quella direzione".