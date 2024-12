Milan, senza Pulisic Fonseca potrebbe rilanciare Abraham al fianco di Morata

L'infortunio di Christian Pulisic, che rischia almeno un paio di settimane di stop dopo il problema al polpaccio rimediato durante Atalanta-Milan, è una brutta tegola per il Diavolo e per Paulo Fonseca che dovrà decidere come sostituire l'americano sulla trequarti. A Bergamo il portoghese ha inserito Ruben Loftus-Cheek, ma non è da escludere che possa rilanciare Tammy Abraham al fianco di Alvaro Morata.

Di seguito il calendario dei rossoneri nelle prossime settimane:

Mercoledì 11 dicembre, Milan - Stella Rossa (Champions League, ore 21)

Domenica 15 dicembre, Milan - Genoa (Serie A, ore 20.45)

Venerdì 20 dicembre, Hellas Verona - Milan (Serie A, ore 20.45)

Domenica 29 dicembre, Milan - Roma (Serie A, ore 20.45)