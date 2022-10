Milan senza scrupoli: 4-1 al Monza con (quasi) tutti sorridenti. Ora all-in Zagabria

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Le emozioni del pre-partita, con l'abbaccio caloroso tra Paolo Maldini e Adriano Galliani all'ingresso delle squadra, non hanno fatto danni a Milan e Monza: i rossoneri hanno impostato il consueto pilota automatico tipico della Serie A a San Siro e hanno segnato 4 gol a dei brianzoli, comunque, coraggiosi e di qualità in fase di possesso. La squadra di Pioli, dunque, si piazza momentaneamente al primo posto posto in classifica in attesa di Atalanta e Napoli.



Tanti sorrisi, tranne uno

Tra i milanisti tantissimi sorrisi e qualche notarella un po' più triste. Innanzitutto: Origi. Nelle gare giocate prima di ieri aveva cercato il gol con insistenza anche eccessiva, ma ieri ha illuminato San Siro con cavalcate, un assist e un gol di destro potentissimo, mostrandosi per tutto quello che potrebbe essere col Milan: una prima punta devastante col gioco di Pioli. E poi Brahim Diaz, con la sua prima doppietta italiana di, tra l'altro, pregevolissima fattura, ha dimostrato di essere in grandissima forma tecnica e mentale; la contrattura al gluteo subita ieri non preoccupa più di tanto: oggi gli esami stabiliranno se potrà essere a disposizione già per martedì a Zagabria.



Testa a Zagabria

Nel caso non ce la facesse, spazio a Charles De Ketelaere. Il belga ha fallito un'occasione nel finale di partita ed è uscito dal campo senza salutare i tifosi per la delusione accumulata: non è un periodo facile mentalmente e, di conseguenza, tecnicamente; l'esatto opposto di Diaz, il quale, dopo un anno di crisi, si è ripreso con fiducia nelle giocate e sta trascinando il Milan. Per il 90 ex Bruges, come ha ricordato Pioli, serve tempo e magari una giocata decisiva: martedì a Zagabria, dove il Milan si giocherà buona parte delle sue speranze Champions, potrebbe essere la serata giusta. Con tutti i titolari disponibili al suo fianco, anche perché, tra i sorrisi di Milan-Monza, c'è anche quello di Pioli, che vince e convince facendo riposare diversi uomini importanti.