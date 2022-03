Milan, serviva una vittoria d'inerzia dopo i 7 punti persi

© foto di DANIELE MASCOLO

I 7 punti persi con Salernitana, Udinese e Spezia ora varrebbero quasi lo scudetto. Un paradosso, considerato che negli scontri diretti il Milan è primo per punti ottenuti (21). Forse anche per motivi freudiani serviva insomma una vittoria d'inerzia, di quelle che in qualche modo arrivano in automatico. Una vittoria banale: un 1-0, il secondo consecutivo, con lo spunto di qualcuno e il resto sofferenza entro i limiti. Lo scrive Repubblica.