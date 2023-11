Milan, servono i tre punti: la vittoria in campionato manca dal 7 ottobre

vedi letture

Alla ripresa del campionato la parola d'ordine per il Milan sarà solo una: vincere. I rossoneri hanno un bisogno incredibile di tornare alla vittoria, perché è addirittura dal 7 ottobre che non arrivano i tre punti in campionato, ovvero dalla sfida decisa nei minuti finali contro il Genoa.