Milan, sfida Champions a Bergamo. Dubbio Kessie dall’inizio

Il Milan è pronto alla delicatissima sfida di Bergamo, uno scontro diretto che il tecnico Stefano Pioli ha definito “partita da Champions League" non solo perché le due squadre lotteranno fino alla fine per un posto tra le prime quattro della classifica ma anche perché rossoneri e bergamaschi hanno atteggiamento e un gioco da squadre europee. “Sarà uno scontro diretto, avremo grande rispetto dell'Atalanta ma anche tanta convinzione delle nostre qualità”, ha spiegato il mister milanista.

Per la partita contro la formazione di Gasperini il Milan potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo rispetto alle previsioni degli ultimi giorni. Il centrocampista Franck Kessie potrebbe partire dalla panchina a favore di Bennacer e Tonali che stanno meglio fisicamente. Semplice scelta per Pioli, perché su Kessie non c’è nessuna preoccupazione sul rendimento delle ultime settimane: “È un giocatore attento, serio, concentrato che dà sempre il 100%, in allenamento e in partita. È un po' indietro dal punto di vista della condizione ma penso sia normale dopo l'estate che ha avuto per avere giocato l'Olimpiade - ha spiegato l’allenatore -. Credo che sia molto sbagliato giudicare le prestazioni in base al contratto: può sbagliare chi ha un accordo a vita come uno in scadenza”.

Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic perché ancora in fase di recupero, ma per il suo 40esimo compleanno Stefano Pioli avrebbe in mente un regalo gradito: “Ha una motivazione, determinazione, passione per questo sport che è veramente incredibile, ed è un talento straordinario. Mi piacerebbe regalargli la longevità, così da allungargli la carriera per più a lungo possibile".