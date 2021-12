Milan, Shevchenko da avversario stasera: da giocatore 175 gol in 322 partite

Questa sera il Milan incrocerà la propria strada con quella di Andriy Shevchenko, oggi allenatore del Genoa. In carriera da calciatore, Sheva è stato un grande del Milan di Carlo Ancelotti. Per l’ucraino sono 175 le reti segnate con la maglia rossonera in 322 partite disputate. Questo bottino fa sì che sia al secondo posto dei marcatori di tutti i tempi nella storia del Diavolo, alle spalle di Gunnar Nordhal.