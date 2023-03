Milan, si aspetta un Leao decisivo. CorSera: "Notte giusta per meritare 7 milioni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Un lungo applauso a rompere il silenzio della vigilia è ciò che c’è stato ieri nella rifinitura del Milan allo stadio del Tottenham. Il Diavolo si gioca i quarti di Champions pochi giorni dopo la sconfitta di Firenze, che sabato scorso sembrava averlo riportato indietro di un mese. Rossoneri che dovranno fare la partita, e non subirla, come successo spesso in stagione, scrive il Corriere della Sera.