Milan, si cercherà uno sconto per riscattare Florenzi e Messias

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A 21/22 ha vinto il Milan campione per la diciannovesima volta della sua storia, con i rossoneri che hanno vinto meritatamente lo scudetto; Pioli è riuscito a ricevere un apporto e un aiuto importante da tutti i giocatori presenti in rosa. Alessandro Florenzi e Junior Messias, entrambi in prestito con diritto di riscatto, rispettivamente da Roma e Crotone, anche se a corrente alternata sono riusciti ad essere determinanti per le vittorie del Diavolo. È per questo che la dirigenza rossonera cercherà di riscattarli e riconfermarli, cercando però anche uno sconto dalle società proprietarie del cartellino: nelle prossime settimane se ne saprà sicuramente di più.