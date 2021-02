Con ogni probabilità avrebbe avuto una maglia da titolare e invece domenica nel derby Ismael Bennacer non ci sarà: come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista algerino si è infortunato ieri sera contro la Stella Rossa, riportando un problema muscolare al flessore della coscia destra. L'ex Empoli dunque non potrà scendere in campo contro l'Inter.