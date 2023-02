Milan, si inizia già a pensare alla sfida con il Torino di venerdì

MilanNews.it

Dopo la sconfitta di misura nel derby, la terza consecutiva in campionato e la quarta in totale tra tutte le competizioni, il Milan tornerà al lavoro a Milanello già quest'oggi per la solita sessione di scarico prevista all'indomani della partita. La squadra di Pioli ha toccato il fondo e sta già pensando al prossimo impegno, in cui sarà richiesta una reazione d'orgoglio, venerdì 10 contro il Torino a San Siro.