Dopo la vittoria contro il Torino, il Milan inizierà subito da oggi a pensare al Tottenham, ospite a San Siro martedì 14 febbraio per la sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. In giornata è prevista una seduta di scarico per chi ha giocato ieri e una classica per il resto del gruppo.