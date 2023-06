Milan, si pensa ad Ibra come Club Manager: il primo ed unico a ricoprire il ruolo fu Abbiati

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo gli addii ufficiali di Maldini e Massara, DT e DS del club, e la conseguente "promozione" di Moncada ed un gruppo di lavoro a stretto contatto con il coach Pioli, che farà poi riferimento all'AD Furlani, il Milan è alla ricerca di una figura particolare, che possa affiancare sia il gruppo dirigenziale che il gruppo squadra, facendo da collante tra i due "mondi".

Formalmente, si parla di "Club Manager" (differente dal team manager, che ha compiti formali e logistici, come l'organizzazione delle trasferte e tanto altro): nella storia recente del Milan questa ruolo è stato occupato unicamente da Christian Abbiati, storico ex portiere, dal giugno 2017 al luglio 2018.

Dopo i fatti degli ultimi giorni il club rossonero pensa di reintrodurre nuovamente questa figura, e nello specifico l'idea è quella di affidarsi a Zlatan Ibrahimovic, che domenica scorsa, dopo il match contro l'Hellas Verona, ha dato l'addio al mondo del calcio davanti ai 70mila, tutti emozionati, di San Siro.

Ibra in questi anni è stata una figura fondamentale tanto in campo quanto fuori, e in un momento delicato come questo il suo carisma, la sua leadership e la sua conoscenza di Milanello e degli ormai ex compagni di squadra potrebbe fare la differenza. Sono attese novità nelle prossime settimane.