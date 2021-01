Milan, Simakan ieri sostituito dopo un contrasto: ultima con lo Strasburgo?

Mohamed Simakan, come ben sappiamo è il grande favorito per l'arrivo in rossonero al Milan. Il giovane difensore, ieri, nel successo per 5-0 del suo Strasburgo nello scontro diretto salvezza contro il Nimes, è stato sostituito al minuto 65 a seguito di un duro contrasto con un avversario. Simakan ha subito un lieve infortunio al ginocchio destro. Il cambio tuttavia, è arrivato a scopo precauzionale, dato che il risultato per la sua squadra era già ampiamente acquisito. In questa stagione Simakan ha raccolto per ora 18 presenze, segnando anche un gol.