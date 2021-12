Milan, Sinner in visita a Milanello: le foto con staff e calciatori rossoneri

Visita speciale oggi a Milanello! Nel centro sportivo rossonero, infatti, è arrivato Jannik Sinner, noto tifoso milanista e tra i tennisti più forti del mondo. Il club di via Aldo Rossi lo ha testimoniato con alcune immagini pubblicate sul profilo Twitter:

Look who came visiting at Milanello

Welcome, @janniksin! #SempreMilan pic.twitter.com/x2RQWNJRiW