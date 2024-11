Milan, solo due reti in A per Morata: Fonseca chiede allo spagnolo i gol per svoltare

Sfida casalinga oggi per il Milan. Dopo il successo, sofferto, sul campo dello Slovan Bratislava in Champions League, la squadra di Paulo Fonseca affronterà l'Empoli fra le mura amiche. Obiettivo risollevarsi in campionato per cercare di spazzare via i fischi della sfida contro la Juventus. Non sarà facile per i rossoneri, la squadra di Roberto D'Aversa è tosta e servirà una prestazione di livello se vorranno uscire dal campo con l'intera posta in palio.

E il tecnico portoghese, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, chiede i gol anche del suo attaccante Alvaro Morata. Lo spagnolo fra le mura amiche ha realizzato solamente due reti. Per svoltare infatti serviranno prestazioni e marcature del suo centravanti arrivato in rossoneri nel mercato estivo.