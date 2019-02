Milan, solo Mbappé meglio di Piatek: polacco secondo più giovane in Europa con almeno 20 gol

L'attaccante polacco (a quota 21 reti) è il secondo più giovane giocatore ad aver raggiunto quota 20 gol considerando tutte le competizioni dei maggiori cinque campionati europei (dopo Kylian Mbappé). In particolare quattro dei sei gol segnati in trasferta da Piatek in questa Serie A sono arrivati nella regione Lazio (uno vs Roma, uno vs Lazio, due vs Frosinone).