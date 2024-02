Milan, solo un pareggio nelle ultime due in Serie A: non accadeva da novembre

Un ottimo Milan pareggia 1-1 contro l'Atalanta al termine di una gara condotta positivamente, con però purtroppo l'episodio del calcio di rigore in favore dei nerazzurri che va a macchiare una prestazione di intensità, attenzione e con le solite importanti occasioni da rete create. Dopo la sconfitta contro il Monza, i rossoneri mancano ancora la vittoria in campionato.

Come riportato dal sito Opta, Il Milan non ha trovato il successo in due partite di fila in Serie A (1N, 1P) per la prima volta dallo scorso novembre (serie di quattro match nella circostanza).