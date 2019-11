Domenica pomeriggio alle 15, il Milan sarà impegnato sul campo per Parma per la 14^ giornata di Serie A: negli ultimi sei precedenti al Tardini in campionato, i rossoneri hanno perso una sola volta, cioè il 27 ottobre 2013 quando gli emiliani vinsero 3-2. Nelle altre cinque sfide, il bilancio è stato di tre successi milanisti e due pareggi.