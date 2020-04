In questa prima parte di stagione il Milan è la quarta squadra più sfortunata del campionato. I rossoneri, infatti, hanno colpito per ben 13 volte i legni della porta. In questa speciale classifica, in casa Milan, è Theo Hernandez il giocatore che ha colpito più volte i pali: ben 3 volte tra cui la clamorosa traversa di Brescia.