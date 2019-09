Milan, sono 15 i rossoneri convocati in nazionale

Si è aperta la prima sosta stagionale per le Nazionali. Sono 15 i rossoneri convocati dalle rispettive squadre per gare ufficiali e anche amichevoli, i quali mancheranno da Milanello dove la squadra di Mister Giampaolo, nel frattempo, inizierà a preparare la trasferta di campionato a Verona, in casa dell'Hellas, in programma nel weekend del 14/15 settembre.

Diversi gli impegni validi per le qualificazioni all'Europeo 2020. Donnarumma e Romagnoli, nell'Italia, saranno a disposizione per affrontare l'Armenia (il 5 alle 18.00 a Erevan) e la Finlandia (l'8 alle 20.45 a Tampere). La Turchia di Çalhanoğlu sfiderà Andorra (il 7 alle 20.45 a Istanbul) e la Moldavia (il 10 alle 20.45 a Chisinau). E la Bosnia di Krunić il Liechtenstein (il 5 alle 20.45 a Zenica) e l'Armenia (l'8 alle 18.00 a Erevan).

La Polonia di Piątek se la vedrà con la Slovenia (il 6 alle 20.45 a Lubiana) e l'Austria (il 9 alle 20.45 a Varsavia). E la Svizzerà di Rodríguez con la Repubblica d'Irlanda (il 5 alle 20.45 a Dublino) e Gibilterra (l'8 alle 18.00 a Sion). La Croazia di Rebić, poi, avrà di fronte la Slovacchia (il 6 alle 20.45 a Trnava) e l'Azerbaigian (il 9 alle 18.00 a Baku). E la Spagna di Suso la Romania (il 5 alle 20.45 a Bucarest) e le Fær Øer (l'8 alle 15.00 a Gijón).

Per Bennacer, Kessié e Paquetá, invece, spazio a una serie di amichevoli: Algeria-Benin (il 9 alle 22.00 a Bilda); Costa d'Avorio-Benin (il 6 alle 21.00 a Caen) e Costa d'Avorio-Tunisia (il 10 alle 19.00 a Le Petit-Quevilly); Brasile-Colombia (il 7 alle 3.30 a Miami Gardens) e Brasile-Perù (l'11 alle 5.30 a Los Angeles).

Leão sarà di scena in Portogallo U21-Gibilterra (il 5 alle 21.45 ad Alverca do Ribatejo) e Bielorussia-Portogallo U21 (il 10 alle 19.00 a Minsk). Prima convocazione per Gabbia nell'Italia U21, contro Moldavia in amichevole (il 6 alle 18.30 a Catania) e Lussemburgo nelle qualificazioni a Euro 2021 (il 10 alle 18.30 a Castel di Sangro).

Infine, in U19, Daniel Maldini giocherà le amichevoli Italia-Olanda (il 6 alle 20.00 a Fiorenzuola D'Arda) e Italia-Svizzera (il 9 alle 14.30 a Colorno) e Mionić le amichevoli Croazia-Russia (il 5 alle 17.30 a Lucko), Croazia-Francia (il 7 alle 17.30 a Ivanic-Grad) e Croazia-Slovenia (il 9 alle 12.00 a Krapina).