Milan, sono 16 i giocatori convocati dalle rispettive nazionali in questa sosta

vedi letture

Dopo il pareggio di Cagliari, è di nuovo tempo di Nazionali. I giocatori rossoneri convocati dalle rispettive rappresentative per questa sosta sono 16, numero che potrebbe però calare nella giornata di domani nel momento in cui la Spagna decidesse di rispedire a casa Alvaro Morata, come riportato nelle scorse ore su questi lidi (CLICCA QUI).

Di seguito la lista completa dei giocatori del Milan convocati:

MILAN (16)

Davide BARTESAGHI (Italia Under 20)

Francesco CAMARDA (Italia Under 19)

Samuel CHUKWUEZE (Nigeria)

Theo HERNANDEZ (Francia)

Luka JOVIC (Serbia)*

Rafael LEAO (Portogallo)

Mattia LIBERALI (Italia Under 20)

Mike MAIGNAN (Francia)

Alvaro MORATA (Spagna)*

Yunus MUSAH (Stati Uniti d'America)

Noah OKAFOR (Svizzera)

Strahinja PAVLOVIC (Serbia)

Christian PULISIC (Stati Uniti d'America)

Tijjani REIJNDERS (Olanda)

Lorenzo TORRIANI (Italia Under 20)

Kevin ZEROLI (Italia Under 20)

* convocazione non confermata