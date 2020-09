Milan, sono 6 i giocatori in uscita: possibile cessione di uno tra Conti e Calabria

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan non guarda solo al mercato in entrata ma è anche concentrato sul fronte uscite. In questo senso sarebbero 6 i giocatori che potrebbero partire: oltre a Paquetà, su cui è vivo l'interesse del Lione, le partenze potrebbero coinvolgere difesa e centrocampo. Nel reparto difensivo, sulla destra, uno tra Conti e Calabria potrebbe lasciare Milanello così come Laxalt e Duarte. A centrocampo, invece, Krunic e Halilovic dovrebbero lasciare per partire a titolo definitivo.